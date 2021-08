Regen zorgt voor spannende weken voor wijnboeren in de regio: ‘Het hangt van de komende weken af’

Interactieve kaart Zwemwater in de regio van uitsteken­de kwaliteit: ‘Kwakkelzo­mer slecht voor blauwalg’

12 augustus DOETINCHEM - Het water in zwemplassen in de Achterhoek en de Liemers is van uitstekende kwaliteit dus kan er naar hartenlust gezwommen worden. Ziekmakers als blauwalg zijn er momenteel niet aanwezig.