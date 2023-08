Dronkaard (36) langer vast voor mishande­ling in kerk: ‘Organist (72) moet vertrouwen in mensen terugkrij­gen’

De 36-jarige man die is opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van de 72-jarige organist van de Lambertikerk in Zelhem, blijft twee weken langer achter de tralies. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag bepaald. De organist is uit het ziekenhuis en focust zich op zijn herstel. ,,Hij moet het vertrouwen in mensen en de samenleving terugkrijgen.’’