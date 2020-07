Roels rijwielmuseum redt fietsen van ondergang: ‘Tandwiel met naam Gazelle eruit gefreesd: kunst’

,,Kijk, dit is de heilige graal onder de fietsen, een Gazelle Girder, die hebben ze maar een paar jaar gemaakt, in 1912 en 1913. En van dit exemplaar is er maar eentje, speciaal gemaakt in 1926, heb ik gekocht in Gent. Alleen al het tandwiel met de naam Gazelle eruit gefreesd is pure kunst. De fiets heeft een extra stang ter versteviging en houdt het midden tussen een transport- en gewone fiets.”