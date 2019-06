Ruim 900 dode varkens gevonden bij schuur in Winterswijk, doodsoorzaak is nog onduidelijk

updateWINTERSWIJK - Donderdagochtend zijn ruim 900 dode varkens gevonden buiten een schuur aan de Goorweg in Winterswijk. De politie vond de dieren na een melding. De politie en de NVWA houden in hun onderzoek naar de doodsoorzaak rekening met verschillende scenario's.

De varkens zijn vanmiddag geruimd. De politie gaat er niet vanuit dat mensen van buiten er iets mee te maken hebben. Uit onderzoek zal moeten blijken of er sprake is van verwijtbaar gedrag, maar het is nog niet gebleken of er strafbare feiten zijn begaan. Het is ook nog niet bekend of er iemand is aangehouden.



Volgens goed ingevoerde bronnen is er geen sprake van verwaarlozing van de varkens, die door de politie buiten werden aangetroffen op verschillende stapels. Ze zouden pas korte tijd buiten hebben gelegen. De politie en de NVWA houden rekening met verschillende scenario's, een technisch mankement aan het ventilatiesysteem van de stal is er een van.

Terugtrekken

Quote Ik kan me goed voorstel­len dat dit grote impact heeft in Meddo. Burgemeester Joris Bengevoord De politie heeft zich teruggetrokken uit het onderzoek en NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) neemt het technische en strafrechtelijke onderzoek over. Wel is politie in de buurt om de situatie in de gaten te houden.

‘Ik vind het verschrikkelijk voor de 900 varkens’

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk is nog niet op de hoogte van alle details, maar laat in een eerste reactie weten: ,,Ik vind het verschrikkelijk voor de 900 varkens die zijn omgekomen, en kan me goed voorstellen dat dit grote impact heeft in Meddo.’’

Duur van het onderzoek

De NVWA meldt dat er nog geen zicht is op de duur van het onderzoek. ,,Het is niet iets wat we binnen een kwartier kunnen afronden. Het moet heel precies gebeuren’’, vertelt de woordvoerder. Wat er in de schuur heeft afgespeeld kan dus later vandaag bekend worden, maar kan ook nog enkele dagen of weken op zich wachten.