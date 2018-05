Samenvoeging treinverbindingen Twente en Achterhoek voor betere aansluiting

Ziekenhuis Winters­wijk bekijkt meer patiënten thuis via slimme bril

10 mei WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk gaat patiënten vaker op afstand bekijken via de zogeheten Smart Glass. Met zo’n digitale bril kan de verpleegkundige of specialist meekijken met bijvoorbeeld de wijkverpleegster die bij een patiënt thuis is.