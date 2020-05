Santiz wijzigt plan voor nieuw ziekenhuis Slingeland

Gezocht: mensen die (nog) niet naar dagbeste­ding kunnen

12 mei ZEVENAAR/ DOETINCHEM - De basisscholen en kinderdagverblijven zijn weer (deels) open, mensen mogen onder strikte voorwaarden sporten bij hun club en je kunt straks ook weer op het terras of in de kroeg zitten. Veel versoepelende maatregelen dus, maar er was één ding waar het kabinet vorige week niet over repte: de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.