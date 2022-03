Schrijvers weer welkom in Winterswijk; van Bert Wagendorp tot Sholeh Rezazadeh

WINTERSWIJK - Na twee jaar stilte door corona mogen schrijvers weer over hun boek komen vertellen in Winterswijk. Bert Wagendorp staat voor 23 maart gepland.

De historische roman Phoenix van Bert Wagendorp gaat over de scheepsramp in 1847 waarbij veel Winterswijkse volksverhuizers om het leven kwamen. ,,Een prachtig boek, waar voor mij als Winterswijkse veel herkenning in zit”, zegt Veronie Snijder-Kramer. De eigenaresse van boekhandel Kramer is blij dat ze weer lezingen kan houden in het Doopsgezinde Kerkje.

Alleen de lezing van schrijver Pieter van Os over zijn boek 'Liever dier dan mens’ wordt gehouden in de synagoge. Van Os vertelt over het uitzonderlijke overlevingsverhaal van de Joodse Mala Kizel in de Tweede Wereldoorlog. Hij won met zijn boek de Libris Geschiedenis Prijs 2020. ,,Ik heb hem al heel vaak uitgenodigd voor een lezing, maar steeds gooide corona roet in het eten", aldus Snijder. De lezing in de synagoge zondag 13 maart begint om 15.00 uur.

Dekolonisatie

Na Bert Wagendorp op 23 maart komt op 12 april Anne-Lot Hoek, schrijfster van het boek 'De strijd om Bali’ dat handelt over de dekolonisatiegeschiedenis.

De Iraanse-Nederlandse schrijfster Sholeh Rezazadeh vertelt op 20 april over haar debuutroman 'De hemel is altijd paars’. Op 12 mei komt Frank Krake zijn boek 'Grootste bankoverval aller tijden’ uitleggen. En op 2 juni is het de beurt aan de Twentse Nicolet Steemers over haar spannende roman 'Wat niet deert'.

De lezingen in het Doopsgezinde Kerkje aan de Torenstraat beginnen om 20.00 uur, entree is 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de boekhandel aan de Wooldstraat of te bestellen via www.boekhandelkramer.nl.