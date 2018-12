Sieb ‘Rea’ hoopt op kersthit: ‘Iedereen is nieuwsgierig’

Daar is niets te veel aan gezegd, want er zijn al ruim veertig covers van uitgebracht. ,,Maar juist daarom denk ik dat mijn uitvoering veel gedraaid zal worden, want iedereen is nieuwsgierig naar een nieuwe versie van het bekende nummer.”



Dankzij zijn promotor Geert Hakze is het lied al bij alle grote Nederlandstalige radiostations en internetzenders te horen, waaronder TV Oranje en HitsNL. Het nummer is te downloaden via streamingdiensten als Deezer, Spotify en Soundcloud.



Van die downloads hoopt Sieb de nodige revenuen te krijgen, maar de Winterswijkse zanger wil toch vooral de kost gaan verdienen met optredens. Intussen is hij al druk bezig met een eigen carnavalslied.