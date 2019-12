Sinterklaascadeaus voor arme kinderen verdwenen bij Speelgoedbank Winterswijk

De speelgoedbank heeft deze donderdag 5 december namelijk aangifte gedaan van de verdwijning van de pakjes en spreekt van ‘één van haar treurigste en meest teleurstellende dagen sinds de oprichting’. De speelgoedbank in Winterswijk bestaat sinds eind 2017.



De medewerkers zijn ‘triest en verdrietig dat dit juist weer deze kinderen moet overkomen, wij zijn er werkelijk kapot van’. Alles is uit de kast gehaald om de kinderen toch een fijne Sinterklaas te bezorgen en er zijn ‘halsbrekende toeren’ uitgehaald om cadeautjes bijeen te krijgen voor de kinderen.



Er is al hulp geboden vanuit kringloopwinkel Maja Trading in Lichtenvoorde, die sinds vorige week al het speelgoed gratis weggeeft aan gezinnen die het wat minder hebben. ‘Neem even contact op met ons, denk dat wij jullie wel kunnen helpen’, laat eigenaar Cor de Graaf van de Lichtenvoordse kringloop weten.



Bij de Speelgoedbank-Achterhoek is vooralsnog niemand bereikbaar voor een reactie.