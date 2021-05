SKB-ziekenhuis niet blij met komst vaatpoli Slingeland in Oost-Achterhoek

Achterhoek werpt zich op als proefregio en nodigt nieuw kabinet uit: ‘Wij fietsen verschil­len hier onder tafel’

26 april DOETINCHEM - Als er een nieuw kabinet is, moet het maar eens langskomen in de Achterhoek. ‘Leer van de Achterhoek voor een radicale omslag in de Nederlandse bestuurscultuur', roepen de zogenoemde Achterhoek Ambassadeurs op in een brief aan informateur Tjeenk Willink.