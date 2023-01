Snoeiende werklui weggestuurd bij baltsende oehoe in Winterswijk

,,We hebben geen boetes uitgedeeld”, meldt wijkagent Willem Saris.



Er zijn volgens hem duidelijke werkprotocollen over wanneer er in de buurt van oehoenesten gewerkt mag worden met machines. ,,Dat is in het najaar, maar zeker nu niet. De oehoe zit midden het baltsseizoen. Over drie weken kunnen we al de eerste eieren verwachten”, aldus Saris.