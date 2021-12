Spanning tussen ziekenhuis SKB en Menzis leidt tot kamervragen: ‘In coronacrisis kun je toch niet bezuinigen?’

Kamerlid Hijink vindt het van de zotte dat er vanuit Den Haag nog niets is gedaan aan de vastgelopen onderhandelingen over de ziekenhuisvergoedingen, niet alleen in Winterswijk. ,,Het kabinet houdt nog steeds vast aan de afspraak van vier jaar geleden dat er in 2022 nul procent bij mag in de ziekenhuiszorg. Dan ga je toch helemaal voorbij aan de nieuwe werkelijkheid met corona.” ,,Door corona moeten er extra kosten worden gemaakt. Bovendien heb je te maken met allemaal uitgestelde zorg. Dat zal toch betaald moeten worden”, aldus Maarten Hijink. Hij heeft vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en zorgverzekeraar Menzis het niet eens kunnen worden over het contract van 2022.

Wat betekent het voor verzekerden?

,,Wat zou het betekenen voor verzekerden in de Achterhoek, als twee van de drie ziekenhuizen in de regio niet gecontracteerd zouden worden door de grootste zorgverzekeraar in de regio? Moeten zij dan kiezen tussen een groter deel van de zorgkosten zelf betalen of een ziekenhuis buiten de regio? Waarom laat u dit gebeuren?” wil hij weten van de minister.



Volgens Hijink is het onvermijdelijk dat er extra geld uit Den Haag naar de ziekenhuizen zal moeten om de crisis op te lossen.



,,Het is het uiterst onwenselijk dat ziekenhuizen worstelen met verzekeraars over financiering, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een gigantische crisis in de zorg. Ik heb er vandaag (woensdag) nog weer meer vragen over gesteld, want het speelt niet alleen bij het SKB, ook bij andere ziekenhuizen. Ik vind dat dit heel snel opgelost moet worden.”



Ook het MST in Enschede heeft grote moeite met Menzis tot een contract voor 2022 te komen.