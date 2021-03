Speciale stemstraat in Winterswijk voor stemmen vanuit de auto

Politie zoekt met warmtedro­ne naar wietkweke­rij in centrum Winters­wijk

3 maart WINTERSWIJK - Een drone met een warmtecamera is woensdagochtend ingezet om in het centrum van Winterswijk te zoeken naar mogelijke wietkwekerijen in woningen. Door panden vanuit de lucht te scannen is te meten waar verdacht meer warmte vrijkomt. Dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een hennepkwekerij.