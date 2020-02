Specialist slaakt noodkreet over verpleeghuis Winterswijk: ‘Er is gewoon niet genoeg plek’

Er staan heel veel ouderen in Winterswijk op de wachtlijst voor een plaats in het verpleeg- of verzorgingshuis, waar de wachttijd kan oplopen tot wel een jaar.



Nicole Haarman vindt het vervelend zich steeds te moeten verdedigen over het plaatstekort in de verpleeg- en verzorgingshuizen van Marga Klompé.



Daar werkt ze als specialist ouderengeneeskunde, een titel die in de plaats is gekomen voor die van verpleeghuisarts. ,,Op twee feestjes kort achter elkaar hoorde ik mensen mopperen over het beleid van verpleeghuizen, die patiënten na een kortdurend verblijf zomaar weer naar huis stuurden.”