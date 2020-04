Specialisten ziekenhuis SKB willen verder zonder Slingeland

Dit blijkt uit een enquête die de specialisten in eigen kring hebben gehouden. De eerste en belangrijkste vraag was welk type samenwerking de voorkeur had. Liefst 85 procent wil behoud van zelfstandigheid, van wie de helft in combinatie met samenwerking met het Slingeland. Van de ruim 90 artsen in het SKB heeft 90 procent de vragenlijst ingevuld.



Sinds eind vorig jaar is er grote onrust in met name de Oost-Achterhoek en bij personeel van het SKB-ziekenhuis toen plannen naar buiten kwamen om enkele afdelingen in het ziekenhuis te sluiten. Het vertrouwen in de huidige organisatie is zo ernstig geschaad dat dat niet binnen drie maanden is opgelost, vrezen de meeste specialisten.



ZIE OOK: Spoor bijster over de grote Achterhoekse ziekenhuissoap? Als je dit hebt gelezen, ben je weer bij