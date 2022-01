Spiderman slaat bios in Winterswijk nog even over: ‘De deuren blijven dicht, hoe jammer we het ook vinden’

Vrachtwa­gen vol gerst en tarwe wijkt uit voor tegenlig­ger en belandt in berm in Winters­wijk

WINTERSWIJK - Op de Corleseweg in Winterswijk is dinsdagochtend een Duitse vrachtwagen in de berm terecht gekomen. Hierdoor is de vrachtwagen op zijn kant geslagen. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt.

28 december