Spoor bijster over de grote Achterhoekse ziekenhuissoap? Als je dit hebt gelezen, ben je weer bij

WINTERSWIJK - Het dossier ‘Ziekenhuis Winterswijk’ telt inmiddels vijf pagina’s op onze website, met in totaal zo’n 35 artikelen. Voor iedereen die het spoor inmiddels bijster is, praten we je bij: Wat is er nu precies aan de hand met Streekziekenhuis Koningin Beatrix? Hoe begon de ‘SKB-crisis’? En wat is de status?

We hebben het dus over Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Volgens de website ‘Een modern algemeen ziekenhuis met 24 specialismen, 214 bedden en bijna 1100 medewerkers’.



SKB is op 1 januari 2017 gefuseerd met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, dat 1.600 medewerkers telt. Beide ziekenhuizen vallen onder hetzelfde bestuur: Santiz.

Crisis

De ziekenhuiscrisis barst eind november los, als naar buiten komt dat in SKB een aantal afdelingen moeten sluiten: de intensive care en de kinder- en verlosafdeling. Het bestuur wil namelijk anticiperen op de veranderende zorg en de boel in 2025 centraliseren in de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.



Met ‘veranderende zorg’ wordt het dalende geboortecijfer in de Achterhoek bedoeld, net als de toenemende vergrijzing en het dreigend personeelsgebrek. Dat wil het bestuur voor zijn door de medewerkers van de drie genoemde afdelingen in één nieuw ziekenhuis aan het werk te zetten. In Doetinchem dus, langs de A18.

Onrust

Volledig scherm De slogan ‘Handen af van het SKB’ hangt al wekenlang achter het raam van tientallen woningen in Winterswijk. © Jan Ruland van den Brink De kwestie zorgt meteen voor onrust in Winterswijk, dat een ‘volwaardig’ ziekenhuis dreigt te verliezen. Onrust onder bezoekers van het ziekenhuis, onder wie zwangere vrouwen, de gemeenteraad van Winterswijk, burgemeesters en huisartsen in de regio én het personeel.



Santiz-voorzitter Chrit van Ewijk komt deels terug op het besluit: ,,De intensive care blijft de komende tien jaar in Winterswijk”, verzekert hij al snel.



Desondanks gaan de kinderafdeling en verloskunde in Winterswijk wel dicht. Daartegen komt volop verzet: 3.400 mensen tekenen een petitie, waarin ze zich tegen dat voornemen verzetten. In de petitie wordt ook gepleit de fusie tussen het SKB en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem ongedaan te maken. Posters met ‘Handen af van SKB’ worden op ramen geplakt.

Minister en excuses

Dan laat ook minister Bruno Bruins van zich horen: ,,Ik pleit ervoor dat de ziekenhuisdirectie meer tijd neemt voor dit soort besluiten. Voor dat soort onderzoeken moet de tijd worden genomen. Ik ga met de ziekenhuisdirectie praten en zal dat ook zeggen.’’



Het is begin december als Santiz in een persoonlijke brief aan het personeel van SKB excuses aanbiedt voor de gebrekkige communicatie. ‘We zijn er helaas niet in geslaagd op een toegankelijke en duidelijke manier uit te leggen welke strategische koers we voor ogen hebben en waarom we hiertoe gekomen zijn. Dit betreuren we zeer’.

‘Gevoelig’ ziekenhuis

De zorgen groeien. Bijna de hele Achterhoek Board wil de twee ziekenhuizen behouden. De Board is een soort uitvoerend college waarin behalve de gemeenten ook ondernemers, scholen en ziekenhuizen zitting hebben.



Op 10 december spreekt de Tweede Kamer zich uit. Een meerderheid vindt na een motie van SP dat de Achterhoek twee volwaardige ziekenhuizen moet houden. Het SKB is een zogenoemd ‘gevoelig’ ziekenhuis. Volgens richtlijnen van het RIVM kan sluiting van acute zorgafdelingen zoals verloskunde dan niet aan de orde zijn.



Een ziekenhuis wordt gevoelig genoemd als het aantal bewoners dat niet binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulp kan worden gebracht toeneemt wanneer dit ziekenhuis sluit.

Uitstel en afstel

Volledig scherm Bomvolle zaal in de Mattelier in Groenlo voor de info-avond over de toekomst van de Achterhoekse ziekenhuizen. © Tanja Kits Het Santiz-bestuur stelt de beslissing over het sluiten van de afdelingen daaropvolgend uit, om het vervolgens op 16 december helemaal van tafel te vegen. ,,Alles ligt weer open”, beaamt een woordvoerder van Santiz. ,,Er was veel druk en onrust. Daarom gaan we opnieuw bekijken wat we het beste kunnen gaan doen.”



Desondanks komen ruim 500 mensen af op een informatieavond in Groenlo over de toekomst van de Achterhoekse ziekenhuizen. Daar blijkt ook dat het vertrouwen in Santiz-voorzitter Chrit van Ewijk enorm is gedaald, als het publiek messcherpe vragen op hem afvuurt.



Heeft hij nog wel voldoende draagvlak? Van Ewijk antwoordt: ,,Ik ga niet over mijn eigen functioneren, daar mag de Raad van Toezicht over oordelen.”

De laan uit

Dat doet de Raad van Toezicht als ze besluit Van Ewijk weg te sturen. De taken van Van Ewijk worden waargenomen door Bijar Altalabani, het andere lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht wil op korte termijn een interim-bestuurder aantrekken.



,,De nieuwe voorzitter moet iemand zijn die op korte termijn beschikbaar is, en dat lukt alleen met een interim. Hij moet zich eerst een beeld vormen wat er moet gebeuren en hoe het gesprek tussen de huizen en tussen de dokters weer op gang kan komen.



Bijar Altalabani blijft de financiële man binnen de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor de nieuwbouw”, zegt de raad bij monde van voorzitter Anne Flierman.



Intussen vliegen ook de medisch specialisten van beide ziekenhuizen elkaar in de haren. Na ruzie verklaart het bestuur van het Medisch Specialistisch Coöperatief (MSC) van de Achterhoek zich demissionair. Waar de ruzie precies over ging is niet bekend gemaakt.

Nieuwbouw