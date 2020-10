Start twee hbo-studies in Winterswijk, later groei naar negen

Politie Winters­wijk waarschuwt: grenscon­tro­le op vuurwerk is al begonnen

30 september WINTERSWIJK - De politie van Winterswijk kijkt al vooruit naar het einde van het jaar. Met het oog op het vuurwerkverbod dat in Nederland van kracht is geworden, zijn agenten al voorbereid op extra grenscontroles. Zo waarschuwt de politie dat het meenemen van vuurwerk over de Duits-Nederlandse grens strafbaar is.