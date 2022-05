Steengroevetheater op zoek naar nieuwe generatie vrijwilligers: ‘Door corona zijn velen gestopt’

vrogger en now Schuilkerk Winters­wijk timmert tegenwoor­dig openlijk aan de weg

WINTERSWIJK - Wie niet beter weet, denkt dat het een oud pakhuis is. En dat was ook precies de bedoeling van de bouwers van het zogeheten schuilkerkje dat in 1711 in Winterswijk werd voltooid.

