Snikheet, ijskoud, vocht en te weinig ruimte: met schoolcam­pus moet dat allemaal voorbij zijn

In de zomer is het er snikheet, in de winter ijskoud. Dus moet nodig iets veranderen op middelbare school Schaersvoorde, vindt rector Laurien Crump. ,,Ons schoolgebouw aan de Slingelaan is te gedateerd.” De gemeente Aalten is het daarmee eens en wil 37,5 miljoen uittrekken voor nieuwbouw.