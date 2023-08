Twents voor dummies: als je deze woorden kent, ben je helemaal ingebur­gerd

Het is een klassiek misverstand: iemand bericht dat z’n vader uit de tijd is gekomen en krijgt als reactie dat dementie een nare ziekte is. Het Twents zit boordevol valkuilen voor mensen van buiten. Daarom een soort Twents voor dummies, aan de hand van de columns van verslaggevers van Tubantia over hun favoriete Twentse woorden.