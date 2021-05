Strandbad Winterswijk ziet de zon en opent gratis de deuren

UPDATE SKB ziekenhuis gaat meehelpen vaccineren en vraagt hulp bij zorginstel­lin­gen in Achterhoek

24 mei WINTERSWIJK - Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is een van de ziekenhuizen in het land die gevraagd zijn mee te helpen bij het landelijk vaccinatieprogramma tegen corona. Op zijn beurt vraagt het SKB bij zorginstellingen in de regio of die medewerkers hebben die willen helpen.