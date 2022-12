Taakstraf van 150 uur voor Winterswijkse die dodelijk ongeluk veroorzaakte

Politie waarschuwt voor gevaarlij­ke Oekraïner, die na ontsnap­ping uit inrichting met geweld een auto carjackte

VREDEN - De Duitse politie is dringend op zoek naar een misdadiger die uit een psychiatrische inrichting in Bedburg-Hau is ontsnapt, vlak over de grens bij Kleef. De Oekraïense man is gevaarlijk, laat de politie weten, die mensen dringend adviseert de man niet aan te spreken.

23 november