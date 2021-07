Te veel overlast voor de buurt: plannen voor uitbreiding azc Winterswijk gaan niet door

‘Weinig Koninklijk van Philips om ons in Winters­wijk te laten vallen’

2 juli WINTERSWIJK - ,,Het is weinig ‘Koninklijk’ van Philips om ons hier in Winterswijk te laten vallen", zegt Niyazi Sahin. De leidinggevende binnen Signify is trots op het bedrijf waar hij bijna 26 jaar werkt. ,,Maar wat er nu gebeurt is heel zuur.”