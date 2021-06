Tekort aan personeel zó nijpend dat horecabaas gratis appartement aanbiedt

,,Ik heb helaas nog geen enkele reactie gehad, dat valt me wel een beetje tegen eigenlijk”, zegt de 60-jarige eigenaar van La Promenade, sinds 1985 gevestigd in het Winterswijkse centrum.



Tenbergen doet het aanbod, nu hij merkt dat veel mensen de horeca hebben verlaten als gevolg van de corona-lockdown. En daardoor komen veel restaurants en cafés in de problemen.



,,Personeel krijgen is niet moeilijk, goed personeel krijgen, dát is moeilijk”, zegt Teun ten Have van Toppers Doetinchem, een bureau dat horeca-personeel opleidt en levert. ,,Want iedereen kan een colaatje inschenken, maar niet iedereen kan met drie of vier borden tegelijk op de arm lopen.”