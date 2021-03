Terreinwagens voor Achterhoekse politie: nooit meer vast in de modder

Fietser raakt gewond bij botsing met overdekte Vespa in Winters­wijk

27 februari WINTERSWIJK - Op de Badweg in Winterswijk is zaterdagmiddag een fietser met een overdekte Vespa in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde mogelijk doordat de bestuurder van de Vespa de fietser van rechts niet of te laat zag aaankomen.