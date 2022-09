Terugbetalen coronaschuld drukt zwaar op ondernemers: ‘Energielasten zijn echt een ernstig probleem’

Vrouw loopt steekwond op bij gewelddadi­ge beroving op straat in Winters­wijk

WINTERSWIJK - Een vrouw is vrijdagavond in Winterswijk gewond geraakt toen zij door een nog onbekend persoon werd beroofd op straat. De vrouw liep een steekwond op in haar hand. De politie zoekt degene die dit op zijn geweten heeft.

