Theatertour Ernst Daniël Smid over zijn ‘Expeditie Parkinson’ ligt stil, dus moet er een film komen: ‘Ik spéél geen patiënt, ik bén er een’

Algerijn (36) die landgenoot neerstak in azc Winters­wijk vervolgd voor poging tot moord

WINTERSWIJK - Een 36-jarige asielzoeker uit Algerije, die in september een landgenoot zou hebben neergestoken in het azc in Winterswijk, wordt vervolgd voor poging tot moord. Dat maakte justitie vrijdag bekend in de rechtbank in Zutphen.

17 december