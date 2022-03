Tom van Beek stelt informateur aan voor nieuwe coalitie Winterswijk: ‘Liefst breed gedragen raadsakkoord’

WINTERSWIJK - Frank Roerdinkholder uit Meddo is gevraagd om de komende periode in Winterswijk de rol van extern informateur in te vullen. Hij moet de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie en een raadsbreed akkoord onderzoeken.

Tom van Beek van Voor Winterswijk, de winnaar van gemeenteraadsverkiezingen, heeft de informateur een nadrukkelijke opdracht meegegeven: hij gaat met alle partijen in gesprek te gaan over de mogelijkheid om te komen tot een raadsakkoord. Roerdinkholder was in het verleden actief als VVD-raadslid. ,,Hij staat bekend als een teamspeler en verbinder", aldus Van Beek.

,,De Winterswijkse politiek gaf de afgelopen periode regelmaat blijk van onderlinge verdeeldheid. De tegenstellingen waren duidelijk zichtbaar, niet alleen op de inhoud maar soms ook persoonlijk. Wij willen in samenwerking met alle raadsfracties deze nieuwe periode gebruiken om een andere weg in te slaan", laat Van Beek weten.

Volledig scherm Tom van Beek, Voor Winterswijk. © DG

,,Dit houdt in dat wij graag raadsbreed een visie op de toekomst van onze mooie gemeente willen vaststellen. Met deze visie als uitgangspunt kan vervolgens de komende vier jaar beleid worden ontwikkeld en invulling worden gegeven aan de uitvoering daarvan. We hebben veel nieuwe jonge raadsleden, die we alle ruimte willen bieden. We moeten af van de tegenstelling coalitie en oppositie.”

Quote We hebben veel nieuwe jonge raadsleden, die we alle ruimte willen bieden. We moeten af van de tegenstel­ling coalitie en oppositie. Tom van Beek, Voor Winterswijk

In de informatiefase krijgen alle raadsfracties de gelegenheid om zich uit te spreken over een breed scala aan thema’s. ,,Zowel in de informatie- als de formatiefase zullen begrippen als samenwerking, transparantie en een uitgestoken hand centraal staan. De informateur zal hier in zijn gesprekken nadrukkelijk aandacht voor vragen". aldus Van Beek.

De informateur probeert op 5 april klaar te zijn, zodat hij in de gemeenteraad van 6 april zijn advies kan toelichten.