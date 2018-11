Tonnen vervuilde compost teruggestuurd naar Duitsland

Oplossin­gen nog niet in zicht voor overlast in de Winters­wijk­se Pelkwijk

6 november WINTERSWIJK - Kant-en-klare oplossingen voor de overlast hebben bewoners van de Pelkwijk in Winterswijk gisteren niet te horen gekregen. Het is onmogelijk om die oplossingen nu al te bieden, maakte Inge Klein Gunnewiek aan het begin van de gespreksavond van de VVD meteen helder. De partij wilde wel in de buurt zoveel mogelijk ideeën en oplossingen ophalen, waarmee ze in de gemeentepolitiek aan de slag kunnen.