Tonny en Liesbeth wonen tegenover de molen: ‘De molen en het huis zijn voor ons onafscheidelijk’

Liesbeth: ,,Het scheelde niet veel, of ons huis had er niet meer gestaan. Dit is het voormalige molenaarshuis van de Venemansmolen, gebouwd in 1890. Toen de gemeente de Rondweg Zuid wilde aanleggen kocht ze de boerderij, met de bedoeling om die te slopen. Het huis was er toen slecht aan toe, veel achterstallig onderhoud. ‘Het is het beste om dit pand van de aardbodem te laten verdwijnen’, zei een raadslid destijds nog.