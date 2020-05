Topchef Mike Vrijdag stopt met restaurant Strandlodge in Winterswijk: ‘Het voelt als een bevrijding’

Chef-kok Mike Vrijdag was iedere week weer blij als het donderdag was. Dat was de dag dat hij geen tierelantijntjes hoefde te maken voor de luxe borden van de Strandlodge in Winterswijk, maar lekker los kon gaan in de keuken bij zijn foodbar Lev in Doetinchem. ,,Heerlijk vond ik dat. Precies wat ik nu de hele week ga doen.”