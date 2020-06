Track van Winterswijks duo op label van beste dj ter wereld: ‘Echt een toffe kans’

De jeugdvrienden Lennart Hoftijzer (24) en Len Bloemers (23) vormen samen het dj en producer duo LENN. Toen Hoftijzer in februari op Instagram zag dat Like Mike zijn eigen label startte en hiervoor op zoek was naar muziek, gokte hij het erop.



Hij stuurde een opzet van het nummer naar de dj: ,,Een dag later kreeg ik al reactie met ‘sounds fire, who made this’. Maar op mijn antwoord toen hoorde ik een hele tijd niets meer. Tot ik anderhalve maand geleden een mailtje kreeg van ‘is it still available, we would like to release it very soon’.”