Traumahelikopter landt na ernstig ongeluk in Winterswijk

Feestarti­ke­len verkopen als dagbeste­ding in Lichten­voor­de; Put’s Bazar na 69 jaar weg uit Winters­wijk

Feestwinkel Put’s Bazar is vertrokken uit Winterswijk. Na 69 jaar aan de Vredensestraat is de winkel verhuisd naar Lichtenvoorde, waar ze deel uitmaakt van zorgbedrijf Workmate Company. ,,Hierdoor kunnen we onze cliënten ook een opleiding in de detailhandel aanbieden’’, zegt Carina Kolkman, verantwoordelijk voor marketing en communicatie bij Workmate.

5 augustus