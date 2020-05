Treinen Arriva tussen Arnhem en Winterswijk geregeld vol: ‘Afstand houden lukte niet’

Markt in Winters­wijk is weer open: klanten houden zich goed aan de regels

13 mei WINTERSWIJK - Deze woensdag mogen de marktkooplieden hun waren weer aanbieden. Er is clientèle, maar heel druk wordt het niet. Wat opvalt is de discipline onder ondernemers en bezoekers. Toezichthouders (boa’s) van de gemeente houden een oogje in het zeil, maar hoeven niet op te treden.