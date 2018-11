Treinverkeer ligt stil na aanrijding in Winterswijk

Voorlopig gaat het storten in de Winters­wijk­se kleiput gewoon door

10:26 WINTERSWIJK/DEN HAAG - Het storten van lichtvervuilde grond in de kleiput aan de Driemarkweg in Winterswijk gaat voorlopig gewoon door. Ondanks een protest van donderdagmiddag, toen actievoerders met een plastic ketting de aanvoerweg symbolisch afzetten. En ondanks dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaat praten met de gemeente Winterswijk over de grondstortingen.