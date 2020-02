Treinverkeer tussen Arnhem en Winterswijk al snel weer op gang na storing

Man loopt met vuurwapen op Handelscen­trum, politie houdt Winterswij­ker aan

19 februari WINTERSWIJK - Een 30-jarige inwoner van Winterswijk is dinsdag door de politie aangehouden omdat hij met een vuurwapen over straat liep op het Handelscentrum in zijn woonplaats. Agenten gingen met spoed naar die straat na een melding door een getuige.