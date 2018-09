Twee arrestaties na 'heterdaadje' bij hennepkwekerij in Winterswijk

update Brandweer naar ziekenhuis Winters­wijk om lekkage sterk geurende vloeistof

7 september WINTERSWIJK - In het Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk is vrijdagmiddag een kleine lekkage ontstaan op de sterilisatie-afdeling. Er was ontsmettingsvloeistof gelekt, die zeer sterk ruikt.