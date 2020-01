Twee keer de toegestane snelheid: Achterhoekse snelheidsduivel moet rijbewijs inleveren

Achterhoek­se ziekenhuis­baas Doetinchem en Winters­wijk wegge­stuurd

16 januari DOETINCHEM - Chrit van Ewijk is vertrokken als bestuursvoorzitter van Santiz. De raad van toezicht had niet langer vertrouwen in de bestuurder van de Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk.