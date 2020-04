Twijfel of corso Winterswijk doorgaat: ‘Deelnemers hebben al afgezegd’

Het Winterswijkse dahliacorso, met jaarlijks meer dan vijftig deelnemers, is met Beltrum als een van de weinige grote corso’s nog niet afgelast. De optochtcommissie van Vereeniging Volksfeest heeft na overleg met de wagenbouwers een besluit over het evenement (dit jaar op 28 en 29 augustus) uitgesteld tot 1 juni. De organisatie hoopt dat er dan duidelijkheid is over grote evenementen.



,,Als de regering dan groen licht geeft kun je kleinere wagens nog prima bouwen”, zegt voorzitter Joost Duvigneau van de optochtcommissie. Maar als die duidelijkheid er op 1 juni nog niet is, wordt het volgens hem met de dag moeilijker om alles te organiseren en de wagens te bouwen.