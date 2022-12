Uitstel voor cultuurkwartier in Winterswijk: kerk mogelijk alternatief

Het aantal WW-uitkerin­gen is in Gelderland flink gedaald

Er zijn steeds minder mensen met een WW-uitkering in Nederland. Het aantal daalt al jaren en ook in Gelderland gaat het met procenten omlaag. Zo is het aantal WW-uitkeringen in Arnhem in een jaar met 25 procent gedaald en in Nijmegen met 16,5 procent.

15 december