Varkens stikken twee dagen voor slacht: ‘Misschien zijn ze nu wel beter aan hun einde gekomen’

Tot een paar jaar geleden hoorde je het niet echt, zegt Schouten, voormalig dierenarts. Maar het afgelopen jaar is het een paar keer voorgekomen dat grote aantallen staldieren omkwamen door gebrek aan zuurstof. ,,In het buitenland, maar ook een enkele keer in Nederland. Afgrijselijk.” Waarom, zo vraagt Schouten zich af, hou je dieren in een systeem waarin ze dood gaan als de ventilatie het niet doet. ,,De gebouwen zitten potdicht, en daarmee zijn de varkens volstrekt afhankelijk van mechaniek en mensen. Als je de dieren buiten houdt, dan ontstaat er geen ammoniak. Die ontstaat in mestkelders, onder de stallen. Wij zijn voor scharrelsystemen of biologische systemen, waarbij de dieren een uitloop hebben. Bij een stalbrand bij biologische boeren zie je ook dat dieren het vaker overleven, omdat ze zelf naar buiten kunnen.”

Noodalarm

En dan is er nog het noodalarm, dat boeren in Nederland volgens Schouten verplicht moeten hebben. Voor als er iets enorm misgaat in een schuur. ,,In het geval van een stalbrand ben je dan vaak niet op tijd, maar als de ventilatie uitvalt, dan zou je het wel moeten redden. Je zou kunnen vermoeden dat zo'n alarm nu niet gewerkt heeft.” Dat de boer niet op het terrein van de stal woont, heeft volgens de Varkens in Nood-woordvoerder ook niet geholpen.



De honderden omgekomen varkens waren anders vandaag richting het slachthuis gegaan. ,,Het is hoe dan ook wrang”, zegt Schouten. ,,De dieren hadden dan een enorme stoot CO2 gekregen. Dan waren ze vlees geworden, en waren 900 andere varkens niet opgegeten. Nu zijn ze ook gestorven door CO2, misschien wel een beter einde dan in één keer een hoge concentratie. Maar het moet sowieso paniek geweest zijn in die stal. Die varkens hebben vast geprobeerd weg te komen, afschuwelijk.”



Wil je dit voorkomen, zegt de oud-dierenarts, ‘dan koop je vlees van dieren die naar buiten hebben gekund, want die kunnen zelf hun zuurstof halen’.