Vaten ‘met onbekende inhoud’ gedumpt net buiten Winterswijk

De politie heeft de vaten met linten omspannen, maar laat ze verder met rust. De vaten worden ook niet opengemaakt, omdat de inhoud onduidelijk is en er bij het openen mogelijk gevaar kan ontstaan. Of er resten inzitten die afkomstig zijn van de productie van drugs, kan Saris daarom niet zeggen.



De politie heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de vaten op te halen en af te voeren. Dit bedrijf neemt ook een monster van de inhoud, zodat vast komt te staan wat er in de vaten zit.



De politie denkt dat de vaten er afgelopen weekend zijn achtergelaten, wanneer precies is niet duidelijk. De politie vraagt mensen die informatie hebben of afgelopen weekend iets gezien hebben dat mogelijk met de dump van de vaten te maken kan hebben te bellen met 0900-8844.