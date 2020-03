Veel rook bij hardnekkige uitslaande brand in winkelstraat Winterswijk

De brand in de woning boven het filiaal van drogisterij Kruidvat werd rond 16.30 uur gemeld. Volgens eerste informatie van de brandweer is die ontstaan nadat in de keuken van de bovenwoning de vlam in de pan was geslagen.



Zowel de bewoonster als de bezoekers van de winkels konden op tijd de panden verlaten. Ook de naastgelegen winkel van Zuivelhoeve liep schade op door het vuur.



Bij de brand kwam volgens de brandweer langere tijd veel rook vrij. Twee uur nadat de brandweer was gewaarschuwd, laaide het vuur nog steeds op, rond 18.30 uur stond een deel van de zolderverdieping in lichterlaaie.



Een woordvoerder van de brandweer liet rond 18.40 uur weten dat een tweede hoogwerker ter plaatse komt voor de brandbestrijding. Bij de bestrijding van het vuur worden 45 tot 50 brandweerlieden ingezet. Het vuur was rond 19.30 uur onder controle.



De brandweer adviseerde bewoners van panden aan de Vredenseweg en Wooldseweg en omgeving om ramen en deuren te sluiten. Vanwege de sterke rookontwikkeling is de nabijgelegen warenmarkt op de Markt rond de Jacobskerk ontruimd, maar die was ook al ongeveer afgelopen.