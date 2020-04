Veel rookontwikkeling door brand bij sloopbedrijf in Winterswijk

het gesprek Joris Bengevoord, burgemees­ter via de laptop tegen wil en dank: ‘Ik hoop dat het snel weer normaal wordt allemaal’

12 april Hij is halverwege zijn ambtsperiode als burgemeester in Winterswijk. Joris Bengevoord (35) viert dit feit in zijn eentje, thuis met hond Huub. In coronatijd bestiert hij de gemeente vanachter zijn laptop en iPad.