Verborgen ruimtes in auto ontdekt na vondst harddrugs en munitie

De vlag van een Joodse familie uit Winters­wijk die nooit meer wapperde

24 november Vlak voor zijn deportatie gaf Jozef Gans zijn vlag aan de buren: ,,Hang ’m maar uit als we terugkomen.” De vlag bleef lang ongebruikt in de kast, tot het buurmeisje zeker wist dat er niemand van de familie was teruggekeerd. Volgende week krijgt de vlag een plek in het voormalige kamp Vught.