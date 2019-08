Verdachte aangehouden voor mishandeling op Winterswijkse kermis

Winters­wijk­se actie tegen kinderar­moe­de dupe van leeggetrok­ken donatiesi­te Dream or Donate

29 augustus WINTERSWIJK - Ook de motortoerrit die de Speelgoedbank Oost-Achterhoek organiseert voor kinderen in armoede is dupe geworden van de plotseling leeggetrokken donatiesite Dream or Donate.