Verdachten schietpartij Winterswijk voorlopig in de cel

Vernieling escaleert tot schietpar­tij: agent én twee anderen gewond in Winters­wijk

9 december WINTERSWIJK - Wat begon met een melding over een vernieling liep vannacht volledig uit de hand. Na het slopen van een woning aan de Keizersdwarsweg in Winterswijk vertrokken drie verdachten in eerste instantie, maar het drietal keerde terug met één of meerdere wapens. ,,Op dat moment is er geschoten waarbij een politiecollega gewond is geraakt,’’ meldt de politie. De politie heeft in totaal vijf mensen gearresteerd.