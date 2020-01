Verdachten Winterswijkse schietpartij staan vandaag terecht voor poging tot doodslag op agenten

Bewoners waaien weg in eigen woning: sloop van flats Europalaan geen verrassing

10:23 WINTERSWIJK - Ze zijn groot en hebben een prima indeling, maar verder? ,,Het tocht, nee, je waait weg. En ze zijn héél gehorig. Als er ergens bij een van de buren wordt aangebeld hoor je dat.” En niet alleen de deurbel, want Marck Hoog Antink krijgt nog veel meer geluiden mee van zijn buren. En zij van hem, want de gehorigheid van de in 1967 gebouwde flats is groot.