'Verdwijnen van intensive care uit SKB is wél genoemd'

Gerrit Komrij College en Schaers­voor­de moeten reorganise­ren door leerlingen­da­ling

5 december WINTERSWIJK/AALTEN - Na het terugbrengen van het aantal middelbare scholen in Doetinchem van drie naar twee, ontkomen ook het Gerrit Komrij College (GKC) in Winterswijk en Schaersvoorde in Aalten niet aan een reorganisatie. De oorzaak is ook hier krimp.